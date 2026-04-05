Жителей Ростовской области предупредили о заморозках до −2 градусов. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС.
По данным ведомства, минусовые температуры ожидаются во второй половине ночи и ранним утром 6 апреля. Холодный фронт ударит преимущественно по северным районам, где подморозит как воздух, так и поверхность почвы.
— Существует риск возникновения нештатных ситуаций. Резкое снижение температуры грозит серьезным повреждением сельскохозяйственных посадок и гибелью распустившихся почек фруктовых деревьев, — предупредили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что всего за сутки пожарные потушили 12 различных возгораний и четыре раза выезжали на последствия дорожных аварий.
