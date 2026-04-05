Брачащихся приглашают пожениться на месте приземления Гагарина

Управление по делам ЗАГС Саратовской области предложил парам регистрировать брак в Парке покорителей космоса. Торжественная церемония пройдет на месте, где приземлился Юрий Гагарин, сообщает телеканал «Саратов 24».
Вместо стандартных банкетных залов молодоженам предлагают небо, землю и звезды, а также атмосферу места, связанного с космической историей.
Напомним, Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе села Смеловка (поле колхоза «Ленинский путь»). Спускаемый аппарат совершил посадку, а сам Гагарин катапультировался и приземлился отдельно. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс «Гагаринское поле».
