Брачащихся приглашают пожениться на месте приземления Гагарина

Парам из Саратовской области предложил зарегистрировать брак на месте, где приземлился Юрий Гагарин.

Управление по делам ЗАГС Саратовской области предложил парам регистрировать брак в Парке покорителей космоса. Торжественная церемония пройдет на месте, где приземлился Юрий Гагарин, сообщает телеканал «Саратов 24».

Вместо стандартных банкетных залов молодоженам предлагают небо, землю и звезды, а также атмосферу места, связанного с космической историей.

Напомним, Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе села Смеловка (поле колхоза «Ленинский путь»). Спускаемый аппарат совершил посадку, а сам Гагарин катапультировался и приземлился отдельно. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс «Гагаринское поле».

