Брачащихся приглашают пожениться на месте приземления Гагарина

Напомним, Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе села Смеловка (поле колхоза «Ленинский путь»). Спускаемый аппарат совершил посадку, а сам Гагарин катапультировался и приземлился отдельно. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс «Гагаринское поле».