В Тюмени запустили первый детский онлайн-журнал о кибербезопасности

Первый детский онлайн-журнал о кибербезопасности издали в Тюмени по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Каждый выпуск будет посвящен отдельной теме, сообщили в Департаменте информатизации Тюменской области.
«Мы объединили усилия, чтобы вы всегда были в курсе главных правил безопасности в интернете и знали, как противостоять угрозам. В каждом выпуске мы делимся самым важным: свежей статистикой, полезными лайфхаками и неочевидными фактами о защите от мошенников. Рассчитываем, что онлайн-журнал станет для жителей Тюменской области удобным путеводителем по миру кибербезопасности», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
Первый выпуск посвятили дропперству — схеме, в которую мошенники все чаще вовлекают подростков. В журнале разобрали, что делать родителям, если ребенок уже оказался втянут в преступную схему, как педагогам распознать угрозу на раннем этапе и какое наказание предусмотрено законом за участие в таком обмане. Журнал доступен на портале детской кибербезопасности.
