В Тюмени запустили первый детский онлайн-журнал о кибербезопасности

Юных читателей учат противостоять виртуальным угрозам.

Источник: Национальные проекты России

Первый детский онлайн-журнал о кибербезопасности издали в Тюмени по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Каждый выпуск будет посвящен отдельной теме, сообщили в Департаменте информатизации Тюменской области.

«Мы объединили усилия, чтобы вы всегда были в курсе главных правил безопасности в интернете и знали, как противостоять угрозам. В каждом выпуске мы делимся самым важным: свежей статистикой, полезными лайфхаками и неочевидными фактами о защите от мошенников. Рассчитываем, что онлайн-журнал станет для жителей Тюменской области удобным путеводителем по миру кибербезопасности», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Первый выпуск посвятили дропперству — схеме, в которую мошенники все чаще вовлекают подростков. В журнале разобрали, что делать родителям, если ребенок уже оказался втянут в преступную схему, как педагогам распознать угрозу на раннем этапе и какое наказание предусмотрено законом за участие в таком обмане. Журнал доступен на портале детской кибербезопасности.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.