Рак поджелудочной: врачи назвали привычки, которые ведут к диагнозу

Рак поджелудочной железы считается одним из самых коварных заболеваний, ведь зачастую первые «яркие» симптомы проявляются уже на четвертой стадии. Врачи бьют тревогу: многие волгоградцы сами подталкивают свой организм к опасной черте, допуская фатальные ошибки в питании и образе жизни.
«РГ» пишет: как оказалось, поджелудочную губит не только избыток сахара, но и сочетание привычек, которые кажутся обыденными. Одной из главных угроз специалисты называют дуэт курения и алкоголя. У курильщиков риск столкнуться с недугом в два раза выше, а если добавить к этому спиртное, начинается настоящая катастрофа.
Алкоголь заставляет пищеварительные ферменты активироваться раньше времени прямо внутри органа. В итоге железа начинает буквально переваривать собственные ткани, что приводит к хроническому панкреатиту и запускает цепную реакцию в сторону онкологии.
Не менее опасным фактором признано неправильное питание. Последние данные шокируют: страсть к красному и переработанному мясу (колбасам, сосискам, деликатесам) увеличивает риск развития рака поджелудочной сразу на 40%, особенно это касается мужчин.
Масла в огонь подливает и лишний вес. Висцеральный жир, который копится вокруг внутренних органов, создает колоссальную нагрузку. Врачи уверяют: снижение веса всего на 5−10% уже способно значительно улучшить ситуацию.
Мало кто знает, но врагом поджелудочной является и обычное обезвоживание. Когда в рационе не хватает воды, выработка ферментов замедляется, пищеварение буксует, а нагрузка на орган растет, даже если человек старается питаться правильно.
Специалисты призывают обращать внимание на такие сигналы, как постоянная усталость, сухость кожи и боли в животе — часто это единственные весточки, которые подает организм до того, как болезнь перейдет в необратимую фазу.
