В Прикамье изменили маршрут автобуса из-за подтопления автомобильного тоннеля

Весеннее половодье добралось до поселка Ферма в Пермском округе. Краевой Минтранс сообщил о введении с 3 апреля временной схемы движения автобусного маршрута № 148 «Горный — Комсомольская площадь». Схема будет действовать до особого распоряжения.
Временную схему ввели из-за резкого таяния снега и подтопления автомобильного тоннеля под Транссибирской магистралью в поселке Ферма. Автобусы пустили в объезд через село Фролы.
По направлению из Перми автобусы маршрута № 148 следуют по федеральной трассе «Пермь — Екатеринбург», далее — через село Фролы, ул. Строителей (пос. Ферма) до поселка Ферма и далее в поселок Горный. В Пермь схема движения следующая: из поселка Горный в поселок Ферма, далее по ул. Уральской (пос. Ферма) через село Фролы с выходом на федеральную трассу «Пермь — Екатеринбург».
На время действия новой схемы из маршрута исключаются остановки «Деревня Замулянка» (на подъезде к пос. Ферма) и «Улица Тупиковая» (пос. Ферма). Взамен остановки «Деревня Замулянка» в направлении поселка Горный вводится остановка «Замулянка» на трассе «Пермь — Екатеринбург».
От остановки «Замулянка» до остановки «Станция Ферма» автобус следует без остановок. Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее планировать маршрут поездок.
