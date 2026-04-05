В Ростовской области за год провели более 16 тыс. спортивных мероприятий

Итоги работы подвели на заседании коллегии областного министерства спорта.

В Ростовской области за год организовали более 16,8 тыс. спортивных мероприятий, сообщается на сайте регионального правительства.

В массовых соревнованиях приняли участие свыше 900 тыс. человек. Особое внимание уделяют молодёжи: сейчас физкультурой регулярно занимаются 94% местных школьников и подростков.

«Системная работа по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке наших спортсменов даёт реальные результаты. В прошлом году на эти цели из бюджетов разных уровней было выделено порядка 8,9 млрд рублей», — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В ближайшие три года в регионе планируют построить 75 новых спортивных комплексов и бассейнов. Кроме того, в мае для ветеранов СВО организуют масштабный фестиваль «Кубок защитников Отечества».