В Курортном районе Петербурга благоустроят пляж «Чудный»

Пляж «Чудный» в Курортном районе Санкт-Петербурга в этом году станет еще комфортнее для посетителей. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» там появятся удобные входные зоны и пешеходные маршруты, сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
Для детей и взрослых на территории обустроят игровые и спортивные зоны с воркаутом, а также площадки для пляжного волейбола и футбола. В живописных точках установят видовые качели, гамаки и шезлонги — чтобы наслаждаться видом на Финский залив. Рядом разместят раздевалки, велопарковки, лавки, урны и административно-бытовой комплекс с душевыми.
На прилегающей части пляжа проложат дорожки с набивным покрытием, обеспечивающие удобный подход к душевым, отремонтируют плитку и асфальт под дополнительные парковочные места, установят скамейки, урны, разобьют рокарий и организуют площадку для сбора твердых бытовых отходов. Завершит образ зоны отдыха скульптура «Нерпа», которая объединяет пляжи Курортного района в единое стилистическое пространство.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.