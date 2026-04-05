Первый универмаг, первый банк и первый калининградский анекдот: чем может удивить прогулка по проспекту Мира

Калининградский горпромторг получил под будущий магазин строение от начальника жилуправления по гражданским делам в мае 1946-го. Здание было сильно разрушено. Перед ним было разворотное кольцо, как и сейчас. Трамвай же ходил от того места, где сейчас «Плаза», по нынешним проспектам Ленинскому и Мира. Чуть позднее, к ноябрю 1946 года, маршрут продлили до ЦБК-2, к порту. Варвара улыбнулась: «Рассказывают, вагоновожатыми были ещё немцы. Они не выговаривали название остановки и говорили: “Собака-2”».