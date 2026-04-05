Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля Мурадьяна

— Его работы отличались особым взглядом на театр — он умел поймать не только действие на сцене, но и ту неповторимую магию, которая рождается только в живом искусстве. Мы будем вспоминать Рафаэля Альбертовича как человека с чутким сердцем, готового поддержать и вдохновить, — говорится в некрологе. — Коллеги, друзья и многочисленные почитатели его таланта скорбят о невосполнимой утрате. Светлая память о Рафаэле Альбертовиче навсегда останется в сердцах всех, кто знал и ценил его творчество.