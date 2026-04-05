Калининградцев предупреждают об усилении ветра до 27 метров в секунду в понедельник, 6 апреля. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального управления МЧС.
«6 апреля по Калининградской области начиная с 11:00 до 14:00 часов ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 27 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.
