Новая рабочая неделя в Нижнем Новгороде будет дождливой

Всю следующую неделю в Нижнем Новгороде будут идти дожди. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник стартуем с температуры +8 градусов и кратковременного дождя. Дожди будут идти до субботы включительно.
Самым тёплым днём рабочей недели станет среда, когда воздух прогреется до +12 градусов. Самой холодной обещает стать пятница, когда разогреет всего до +2 градусов, а к дождю может добавиться и снег.
В ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу пройдёт снег, а температура воздуха опустится до −2…-3 градусов.
Дожди и холод гонит в столицу Приволжья циклон, центр которого, по словам ведущего специалиста цента погоды «Фобос» Евгения Тишковца, находится как раз над Нижним Новгородом. Заморозки, снег и, по выражению синоптика, «стекло» на дорогах ждут жителей всей Центральной России.