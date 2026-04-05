Сургутский район вошел в национальный турмаршрут «Месторождение Югра»

Достопримечательности Сургутского района вошли в этно‑индустриальный тур «Месторождение Югра», который получил статус национального туристического маршрута, сообщили в районной администрации. Развитие внутреннего туризма и увеличение количества путешествий по РФ входит в число задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Участники пятидневного тура смогут увидеть в Сургутском районе родовые угодья семьи ханты Сопочиных, где познакомятся с бытом коренных народов на родовых угодьях, а также посетят туристический комплекс «Валикас» с хаски-центром «Югра». Там можно попробовать себя в качестве погонщика собачьей упряжки.
«Для Сургутского района присвоение статуса национального маршрута — это возможность выйти на новый уровень развития внутреннего туризма, увеличения туристического потока, а также привлечение инвестиций в инфраструктуру и создание дополнительных точек притяжения. Отрадно, что интерес туристов в сторону Сургутского района растет с каждым годом. К нам приезжают как люди из соседних регионов, так и столичные гости. Сургутский район посещают туристы из Уральского федерального округа, Перми, Омска, и жители Ямала, проезжая по району по федеральным автотрассам», — прокомментировала начальник информационного центра МАУ «РУСС» Ирина Ковалева.
В программу тура кроме Сургутского района входят также Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск. Отдельная гордость маршрута — знакомство с деликатесами Севера. Туристов ждет дегустация оленины, строганины, сосьвинской сельди. Попробовать эти блюда можно как в аутентичной обстановке на стойбище Сопочиных, так и в городских ресторанах.
«Стойбище Сопочиных традиционно принимает этнотуристов в течение года. “Валикас” — территориально очень удобен для посещения, в десяти минутах от Сургута, и к тому же расположен на территории объекта культурного наследия “Селище Барцевка III”. А при желании туристы смогут приобрести дополнительный пакет услуг в туре, который позволит провести больше времени в конкретных локациях и более основательно познакомиться с историей Югры, — подытожила Ковалева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.