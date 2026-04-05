В Красноярском крае водителей будут строже наказывать за «незначительные» нарушения

Наказание за опасные нарушения правил дорожного движения не будет зависеть от того, привели ли они к аварии. Верховный суд разъяснил: даже «незначительные» на первый взгляд действия, такие как выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования, не могут считаться малозначительными. Поводом для такого разъяснения стало дело водителя, который при повороте частично пересёк сплошную линию разметки. Он настаивал, что встречная полоса была свободна и угрозы не возникло. Однако суды всех инстанций признали его виновным, а Верховный суд поддержал эту позицию. В суде подчеркнули, что при оценке правонарушения необходимо учитывать его потенциальную общественную опасность. Выезд на встречную полосу сам по себе создаёт риск серьёзного ДТП, поэтому не может рассматриваться как незначительное нарушение, даже если фактически последствий не произошло. Таким образом, это решение станет ориентиром для дальнейшей судебной практики. Водители больше не смогут рассчитывать на освобождение от ответственности, ссылаясь на то, что нарушение было кратковременным или не повлекло аварии. За выезд на встречную полосу через сплошную линию предусмотрен штраф в размере 7,5 тысячи рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.