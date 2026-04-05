В Роспотребнадзоре напомнили об опасности клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре Нижегородской области напомнили об опасности клещевого вирусного энцефалита. В ведомстве рассказали о том, как и в какое время лучше сделать прививку и обеспечить защиту от болезни, которую часто регистрируют в регионе.
«Иксодовые клещи, переносчики энцефалита, в России достаточно распространены. Заразиться этой болезнью можно при укусе клеща или если раздавить его и содержимое насекомого попадет на кожу. Также энцефалитом можно заразиться при употреблении сырого козьего молока», — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.
Самая лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Профилактические прививки нужно делать лицам, проживающим и выезжающим на территории, где распространены клещи. Прививку можно сделать в любое время года, но лучше проводить вакцинацию осенью и зимой.
Первичный комплекс состоит из трех прививок: между первой и второй делается перерыв семь месяцев, защита обеспечивается через две недели после второй дозы. Еще через год после второй прививки делается третья. Затем вакцинация проводится один раз в три года. Это не сложная, но очень важная защита для организма человека от тяжелой инфекции.
Уточнять возможность бесплатной вакцинации от вирусного клещевого энцефалита необходимо в поликлиниках по месту жительства.
В Нижегородской области два ребенка уже пострадали от укусов клещей.