Форум советников директоров по воспитанию собрал в Иркутске 250 участников

Около 250 специалистов в области воспитания со всей Иркутской области объединил региональный форум «Сила в единстве», его проведение соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие состоялось в областном Доме молодежи в Иркутске, сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Участие в форуме приняли советники директоров по воспитанию, муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», представители образовательных организаций, эксперты и партнеры проекта. Для них были организованы круглые столы, посвященные роли советников директоров в системе профилактики, поиску эффективных форм работы с детьми из группы риска, взаимодействию с родительскими комитетами и другим темам. Важной практической частью форума стали мастерские для специалистов в области воспитания.
«Такие мероприятия, как форум “Сила в единстве”, играют особую роль в развитии системы воспитания. Они помогают укрепить профессиональное сообщество, выстроить живой диалог между специалистами и наладить новые связи. Именно в таком взаимодействии рождаются совместные решения и формируется единое воспитательное пространство, в котором создаются комфортные условия для развития и поддержки молодежи», — отметила региональный координатор проекта в Иркутской области Оксана Бичевина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.