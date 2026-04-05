В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Парус мечты» для ребят с ОВЗ

Свыше тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в X городском творческом фестивале «Парус мечты» в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило с 18 по 31 марта в поддержку нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Участниками события стали воспитанники домов-интернатов, центров помощи семье и детям, реабилитационных центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитываемые в семьях. Ребята продемонстрировали свое мастерство в исполнительском и вокальном жанрах, художественном и декоративно-прикладном направлениях, жестовом пении, хореографии и художественном чтении.
Фестиваль начался с открытия экспозиции художественных и декоративно-прикладных работ в выставочных залах Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Программа также включала серию мастер-классов и научно-практическую конференцию. В гала-концерте фестиваля 30 марта приняли участие талантливые коллективы, солисты, чтецы, исполнители народных и классических танцев на колясках.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.