В подмосковной Коломне летом откроют обновленный центр детского творчества

Здание центра детского творчества (ЦДТ) на улице Девичье поле в Коломне Московской области планируют открыть этим летом после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Работы велись в том числе при поддержке национального проекта «Семья».
«Капитальный ремонт центра детского творчества завершен, в настоящее время рабочие собирают мебель, устанавливают технику и оборудование для занятий. Как только сойдет снег, здесь проведут благоустройство прилегающей территории. Занятия в обновленном центре детского творчества начнутся летом», — говорится в сообщении.
В процессе ремонта строители обновили все внутренние пространства двухэтажного здания 1980 года постройки, полностью заменили крышу, окна, двери и полы, смонтировали новую систему вентиляции и инженерные коммуникации, а также утеплили фасад.
Капремонт здания ЦДТ стартовал в январе 2025 года. После открытия посещать кружки на базе центра смогут более 1,5 тыс. человек, а количество воспитанников планируется увеличить с 300 до 500.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.