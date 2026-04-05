На юге Санкт-Петербурга построят амбулаторно-поликлиническое отделение

Шестиэтажное здание амбулаторно-поликлинического отделения построят в районе Средняя Рогатка на юге Санкт-Петербурга. Новый объект возводится в целях решения задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству Северной столицы.

Медицинский центр объединит взрослую поликлинику на 600 посещений, детскую поликлинику на 300 посещений, а также станцию скорой помощи на шесть выездных бригад. В здании предусмотрены отделение лучевой диагностики, травмпункт и дневной стационар.

Отметим, что объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года. Мощность здания составит 900 посещений в смену.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.