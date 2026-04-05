В Крыму появится два водохранилища для Алушты и Ялты

В Крыму ведутся проектно-изыскательные работы строительства водохранилищ. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказал заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.
По его словам, в скором времени на полуострове появится еще два водных объектных объекта, которые улучшат ситуацию с ресурсом.
— Работа ведется активно, сейчас стадия проектно-изыскательных работ. — отметил Османов.
Так, водоем появится в поселке Солнечногорское. Оно обеспечит водой жителей Алушта, а также Мартовское — для городского округа Ялты.
