В Крыму появится два водохранилища для Алушты и Ялты

На данный момент ведутся работы.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму ведутся проектно-изыскательные работы строительства водохранилищ. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказал заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.

По его словам, в скором времени на полуострове появится еще два водных объектных объекта, которые улучшат ситуацию с ресурсом.

— Работа ведется активно, сейчас стадия проектно-изыскательных работ. — отметил Османов.

Так, водоем появится в поселке Солнечногорское. Оно обеспечит водой жителей Алушта, а также Мартовское — для городского округа Ялты.

