«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах города

— В этот день Господь входит в Иерусалим, как царь. И это очень символично, потому что мы, как верующие люди, также встречаем его, как царя. И эта встреча должна проходить с чистым сердцем и верой. Без каких-либо сомнений, которые когда-то допустили евреи. Мы не хотим отступать от Христа, распинать его вторично в своей душе, поэтому этот праздник для нас — праздник утверждения веры, — рассказывает протоиерей Олег Почтаков.