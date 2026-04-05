В Петербурге до конца года благоустроят сквер Рудольфа Фурманова

Сквер Рудольфа Фурманова в Санкт-Петербурге станет театрально-культурным общественным пространством. Зеленую зону на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной планируют привести в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по благоустройству.
Сам сквер расположен на берегу Малой Невки, его хорошо знают жители Петроградского района. Он назван в честь Рудольфа Фурманова неслучайно — жизнь и деятельность народного артиста тесно связаны с районом, на территории которого находится и основанный им театр.
В сквере предполагается создание функциональных зон для проведения на открытом воздухе различных мероприятий, организации театральных постановок и литературных чтений. Также в ходе работ будут отремонтированы пешеходные транзиты, установлены лавочки, урны. Существующее озеленение дополнят новыми деревьями и цветниками из многолетников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.