В Свердловской области состоялся форум, посвященный народному творчеству

Форум «Творчество, которое объединяет» прошел в городе Верхотурье Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Участие в нем приняли не только мастера из региона, но и представители Пермского края и ХМАО-Югры, сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский.
В первый день форума для гостей состоялся семинар «Творчество как инструмент формирования культурной идентичности» с участием экспертов в области народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Во второй день мастера провели более 30 мастер-классов по различным направлениям ремесел и художественных промыслов.
Мероприятие прошло на базе Дома народных художественных промыслов и ремесел Верхотурья 26−27 марта. Форум проводится уже в 11-й раз и с каждым годом становится популярнее: в этом году событие объединило 156 детей и 28 взрослых.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.