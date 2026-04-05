Масштабные работы по благоустройству стартовали в Нижегородском районе

В Нижегородском районе стартовали работы по благоустройству — коммунальные службы приводят в порядок дороги, общественные пространства и придомовые территории. Кампания проходит в рамках месячника, объявленного мэром Юрием Шалабаевым с 5 апреля по 15 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Сейчас дорожные службы активно прометают магистрали, очищают прибордюрные полосы от скопившихся за зиму песка и грязи, а также ворошат остатки снега, чтобы ускорить его таяние.
Параллельно специалисты занимаются прочисткой и ремонтом ливневой канализации. В парках и скверах приводят в порядок малые архитектурные формы: ремонтируют лавочки, урны, игровые площадки и ограждения. Работы идут сразу по нескольким направлениям, чтобы к началу теплого сезона район встретил жителей чистым и ухоженным.