Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабные работы по благоустройству стартовали в Нижегородском районе

Дорожники очищают улицы, ремонтируют ливневки и приводят в порядок парки.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородском районе стартовали работы по благоустройству — коммунальные службы приводят в порядок дороги, общественные пространства и придомовые территории. Кампания проходит в рамках месячника, объявленного мэром Юрием Шалабаевым с 5 апреля по 15 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожники очищают улицы, ремонтируют ливневки и приводят в порядок парки. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас дорожные службы активно прометают магистрали, очищают прибордюрные полосы от скопившихся за зиму песка и грязи, а также ворошат остатки снега, чтобы ускорить его таяние.

Параллельно специалисты занимаются прочисткой и ремонтом ливневой канализации. В парках и скверах приводят в порядок малые архитектурные формы: ремонтируют лавочки, урны, игровые площадки и ограждения. Работы идут сразу по нескольким направлениям, чтобы к началу теплого сезона район встретил жителей чистым и ухоженным.