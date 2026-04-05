Мраморные яйца на Пасху: как покрасить дома с помощью каркаде

Есть два способа. Первый: отварите яйца, оставьте их в насыщенном отваре каркаде с уксусом на ночь. Утром извлеките и протрите растительным маслом — получатся темно-синие, почти черные яйца. Второй способ: положите сырые яйца в кастрюлю с каркаде, залейте водой и варите 10 минут после закипания. Чем дольше яйца остаются в отваре, тем насыщеннее цвет — от сиреневого до темно-синего. Для мраморного узора смешайте луковую шелуху с нарезанными кусочками белой бумаги. Мокрые яйца обмакните в эту смесь, положите в капроновый чулок и завяжите. В подогретую воду добавьте каркаде, остатки шелухи и соль. Варите яйца 10−15 минут. Затем опустите в холодную воду, снимите чулок и смойте прилипшие кусочки.