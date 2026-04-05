Мраморные яйца на Пасху: как покрасить дома с помощью каркаде

Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля. Волгоградцы уже начинают готовиться к празднику: закупать яйца и ингридиенты для куличей. Традиционно яйца красят луковой шелухой, но есть способ получить более яркие и необычные цвета — использовать чай каркаде.
«РИА Новости» пишут: каркаде — это сушеные лепестки суданской розы, из которых заваривают ароматный чай. Отвар дает насыщенные оттенки: от светло-сиреневого до иссиня-черного.
Перед окрашиванием яйца нужно подготовить. Выбирайте ровные белые яйца без трещин — на коричневых цвет получится тусклым. Достаньте их из холодильника заранее, чтобы согрелись до комнатной температуры. Перед варкой хорошо вымойте и добавьте в воду немного соли — так скорлупа не лопнет.
Для классического окрашивания понадобится 50 г каркаде (3−4 столовые ложки), литр воды, 2 столовые ложки 9% уксуса и чайная ложка соли на десяток яиц.
Есть два способа. Первый: отварите яйца, оставьте их в насыщенном отваре каркаде с уксусом на ночь. Утром извлеките и протрите растительным маслом — получатся темно-синие, почти черные яйца. Второй способ: положите сырые яйца в кастрюлю с каркаде, залейте водой и варите 10 минут после закипания. Чем дольше яйца остаются в отваре, тем насыщеннее цвет — от сиреневого до темно-синего. Для мраморного узора смешайте луковую шелуху с нарезанными кусочками белой бумаги. Мокрые яйца обмакните в эту смесь, положите в капроновый чулок и завяжите. В подогретую воду добавьте каркаде, остатки шелухи и соль. Варите яйца 10−15 минут. Затем опустите в холодную воду, снимите чулок и смойте прилипшие кусочки.
Волгоградцам, которые хотят удивить гостей необычными крашенками, стоит попробовать эти рецепты. Натуральные красители безопасны и дают красивые оттенки.
Ранее сообщалось, что сегодня волгоградцы отмечают Вербное воскресенье.