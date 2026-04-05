В Московском районе Петербурга преобразится сквер «Северная Роща»

Жители Московского района Санкт-Петербурга в этом году получат еще одно обустроенное общественное пространство для прогулок и активного отдыха. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланировано масштабное обновление сквера «Северная Роща», сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
Сквер «Северная Роща» является важным транзитным узлом между Авиационной улицей, Московским проспектом, улицей Типанова и Демонстрационным проездом. Через его территорию тысячи пешеходов ежедневно проходят к метро «Московская» и обратно.
В рамках благоустройства основные транзитные маршруты по периметру сквера и через центральную площадку вымостят плиткой, а радиусные прогулочные дорожки сделают из щебеночно-набивного материала. На территории установят уличную мебель и урны, причем дизайн металлических спинок скамеек и парковых стульев будет повторять рисунок существующего ограждения сквера «Северная Роща», а сиденья выполнят из дерева серого цвета.
Особое внимание уделят озеленению: там появятся дополнительные зеленые зоны и цветочное оформление. Также проектом предусмотрено современное наружное освещение и обновление системы отвода поверхностных и дренажных вод.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.