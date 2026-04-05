Губернатор рассказал о состоянии пострадавших во время атак БПЛА на Таганрог. Об этом Юрий Слюсарь написал в социальных сетях после выездного заседания оперативного штаба.
Напомним, за прошедшую неделю приморский город дважды пережил массированные воздушные удары. Из-за падения обломков беспилотника начался пожар, в котором местная жительница получила сильные ожоги.
— Операция прошла успешно. По оценкам медиков, сейчас состояние пациентки стабильное. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре, — уточнил глава региона.
Кроме того, в больницах остаются еще четверо человек, получивших травмы в ночь на субботу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.
