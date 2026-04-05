Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор рассказал о состоянии пострадавших во время атак БПЛА на Таганрог

Пострадавшая при атаке дронов на Таганрог женщина успешно перенесла операцию.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор рассказал о состоянии пострадавших во время атак БПЛА на Таганрог. Об этом Юрий Слюсарь написал в социальных сетях после выездного заседания оперативного штаба.

Напомним, за прошедшую неделю приморский город дважды пережил массированные воздушные удары. Из-за падения обломков беспилотника начался пожар, в котором местная жительница получила сильные ожоги.

— Операция прошла успешно. По оценкам медиков, сейчас состояние пациентки стабильное. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре, — уточнил глава региона.

Кроме того, в больницах остаются еще четверо человек, получивших травмы в ночь на субботу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше