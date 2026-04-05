«Парковки столицы» рассказали, как вернуть деньги при ошибке в оплате парковки

Три самые частые ошибки в оплате платной парковки в комментарии агентству «Минск-Новости» назвал замдиректора госучреждения «Парковки столицы» Александр Ошевнев.
По его словам, нередко автовладельцы вводят цифры, указанные на информационном стенде в качестве примера, а не регистрационного знака собственного автомобиля. Еще один ляп — когда в написании номера машины используют пробелы и тире, хотя это нужно делать сплошной строкой.
В обоих случаях деньги переводятся, но в базе данных факт оплаты не отображается, и водитель остается в роли нарушителя.
Еще одна частая ошибка при оплате парковки состоит в том, что в Минске открытые платные парковки работают с 8.00 до 18.00. Бывает, что водитель приезжает на парковку после 18 часов и, не обратив внимания на информационный стенд, оплачивает парковку.
«В этом случае оплата засчитывается на это же транспортное средство в этой же парковочной зоне, но уже с восьми утра следующих суток», — сказал Александр Ошевнев и подчеркнул, что по законодательству ответственность за правильность внесения сведений при оплате парковки лежит на пользователе.
Кстати, скоро в Минске водители смогут проверить, будут ли оштрафованы за парковку.