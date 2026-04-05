Калининградец перевёл мошенникам более 1,5 млн рублей, пытаясь купить иномарку онлайн

Калининградец перевёл мошенникам более 1,5 миллиона рублей, пытаясь купить иномарку онлайн. Местный 34-летний житель нашёл объявление о продаже «Тойоты» в одном из мессенджеров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мошенник представился менеджером компании, которая занимается доставкой автомобилей. Потерпевшему прислали поддельный договор, после чего он перевёл за покупку свыше 1,5 миллионов рублей. Мошенники стали затягивать сроки доставки иномарки, а затем и вовсе ерестали выходить на связь.
«Осознав, что остался без личных сбережений и без транспортного средства, мужчина обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”», — сообщили в УМВД.