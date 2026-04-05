Всемирный день здоровья отпраздновали нижегородцы в парке «Швейцария»

Все желающие смогли пройти медицинские обследования.

В Нижнем Новгороде состоялся «День твоего здоровья». В рамках акции все желающие смогли пройти медицинские обследования и задать интересующие вопросы врачам узких специальностей.

Мероприятие прошло по случаю Всемирного дня здоровья, который празднуется 7 апреля. Площадкой стал парк «Швейцария».

Взрослые смогли сдать кровь, пройти онкосрининг полости рта и другие медицинские обследования, а для детей была организована увлекательная викторина на тему здорового образа жизни.

Как прошёл нижегородский день здоровья смотрим в фоторепортаже.