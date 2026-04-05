Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье за год прошли медицинскую реабилитацию более 34 тысяч человек

На территории региона пациенты проходят лечение в 39 медицинских организациях.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае четвертый год реализуют проект по медицинской реабилитации жителей региона. В прошлом году лечение прошли более 34 тыс. пациентов.

Реабилитация включает три этапа. Ее оказывают 39 медицинских организаций Прикамья, включая 30 — для взрослого населения, девять — для детей.

Первый этап проходит в отделениях реанимации и специализированных профильных отделениях стационаров, второй — в условиях круглосуточного стационара. Третий этап реабилитации проводят при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях или в дневном стационаре реабилитационных отделений поликлиник.

Помощь на первом этапе медицинской реабилитации взрослому населению проводят 20 медорганизаций региона. Реабилитацию по профилю «анестезиология и реаниматология» в 2025 году получили 6 тыс. человек.

По информации краевого Минздрава, регион активно развертывает реабилитационные отделения второго этапа. Продолжается их оснащение и дооснащение необходимым оборудованием.

Полный комплекс медицинской реабилитации по всем трем этапам проводят семь учреждений здравоохранения региона: ГКБ № 3, ГКБ № 4 и ГКБ им. Гринберга (все — Пермь), Чусовская больница им. Любимова, Краевая больница им. Вагнера в Березниках, Чайковская центральная городская больница и Кунгурская больница.