Десять рейсов в Краснодар ушли на запасные аэродромы

Десять самолетов, следовавших 5 апреля в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь, Сочи и турецкий Трабзон, сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта.

Источник: пресс-служба аэропорта Краснодара

«Часть рейсов планируется выполнить с запасных аэродромов, на которых находятся воздушные суда, направлявшиеся в Краснодар. Пассажиры доставляются в аэропорт наземным транспортом. Часть рейсов могут быть отменены или объединены», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сохраняются. Все службы работают в режиме повышенной готовности для оперативного обслуживания пассажиров и бортов в случае снятия ограничений.

Отмечается, что обстановка в терминалах аэропорта остается спокойной.