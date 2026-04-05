Подмосковные экспортеры представили свою продукцию на выставке в Китае

Событие собрало производителей, дистрибьюторов и экспертов.

Источник: Национальные проекты России

Четыре экспортера Московской области представили продукцию на международной выставке China Food & Drinks в Китае, сообщили в пресс-службе регионального мининвеста. Участие в мероприятии было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Производитель хлебобулочных и кондитерских изделий “Азовский хлеб” из Дзержинского привез на выставку линейку порционных снеков. Свои продукты продемонстрировали также три производителя кондитерских изделий. Это компания “Волшебница” из Люберец, “Кондитерская фабрика “Марми” из Домодедова и “Чеховский Кондитер Альянс””, — добавили в ведомстве.

Выставка собрала ведущих производителей, дистрибьюторов и экспертов пищевой индустрии со всего мира. Продукция подмосковных предприятий вызвала большой интерес посетителей. Компании провели десятки деловых встреч и получили множество контактов потенциальных партнеров.

Напомним, ознакомиться с перечнем услуг, направленных на поддержку экспортеров региона, можно по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.