В 10 районах Воронежской области отключат теле- и радиосигнал

Жителей Воронежской области предупредили о временных перебоях в вещании ТВ и радио. С 6 по 12 апреля в регионе стартует сезонная профилактика оборудования, из-за которой в десяти районах области могут возникнуть кратковременные перебои с сигналом. Об этом появилось сообщение в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Профилактические работы затронут 13 населенных пунктов. Технические специалисты будут проводить настройку передатчиков в дневное время — с 10:00 до 16:00. В эти шестичасовые интервалы у жителей может пропадать сигнал 20 бесплатных цифровых каналов, а также перестанут ловить местные радиостанции. В РТРС подчеркнули, что все отключения согласованы с вещателями, однако если погода подведет (например, начнется сильный ливень или ветер), график могут подкорректировать.
Уже в понедельник, 6 апреля, ограничения затронут поселок Щербачевка Панинского района.
Самый плотный график работ ожидается в середине недели. Так, 7 апреля под отключения попадут Павловск, Новохоперск и ряд сел в Бутурлиновском (село Васильевка), Кантемировском (село Волоконовка) и Нижнедевицком (село Синие Липяги) районах.
На следующий день, 8 апреля, профилактика переместится в Эртиль, микрорайон Краснолесный в Воронеже, а также в Воробьевский (село Воробьевка), Каменский (село Евдаково) и Петропавловский (село Старая Криуша) районы.
9 апреля могут отключить каналы в Каменском (село Марки) и Воробьевском (поселок Центральная усадьба совхоза «Воробьевский») районах.