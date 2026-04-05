В 10 районах Воронежской области отключат теле- и радиосигнал

Профилактические работы затронут 13 населенных пунктов. Технические специалисты будут проводить настройку передатчиков в дневное время — с 10:00 до 16:00. В эти шестичасовые интервалы у жителей может пропадать сигнал 20 бесплатных цифровых каналов, а также перестанут ловить местные радиостанции. В РТРС подчеркнули, что все отключения согласованы с вещателями, однако если погода подведет (например, начнется сильный ливень или ветер), график могут подкорректировать.