В Воронежской области обновят дорогу к заповеднику «Дивногорье»

Участок дороги Пухово — Селявное — хутор Дивногорье, ведущей к музею-заповеднику «Дивногорье», отремонтируют в Лискинском районе Воронежской области, сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности. Работы выполнят на отрезке протяженностью 6 км в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Помимо своей основной функции дорога работает как туристический маршрут к музею-заповеднику “Дивногорье”. На участке, который сегодня нуждается в ремонте, появились выбоины, трещины, колейность», — отметил ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля учреждения «Дорожное агентство».
Эксперт добавил, что в ходе ремонта дорожники укрепят основание трассы, уложат два слоя асфальтобетона, применив современные материалы и технологии, которые обеспечат прочность и износостойкость дорожного полотна.
Напомним, в прошлом году в Лискинском районе было отремонтировано 12 км дороги Пухово — Селявное.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.