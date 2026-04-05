В Калининграде в торговом центре вспыхнул пожар

МЧС: в Калининграде пожар вспыхнул в торговом центре.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Торговый центр «Гиант» загорелся в Калининграде, горит фасад площадью 500 квадратных метров, идет эвакуация, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Горит фасад торгового центра “Гиант” на площади 500 квадратных метров, сейчас проходит разведка и эвакуация, предварительно, пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что выезжает на место ЧП.

«На связи с МЧС, поручил минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.