В Калининграде в торговом центре вспыхнул пожар

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Торговый центр «Гиант» загорелся в Калининграде, горит фасад площадью 500 квадратных метров, идет эвакуация, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что выезжает на место ЧП.
«На связи с МЧС, поручил минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.