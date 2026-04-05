Школьница из Курской области победила в финале олимпиады по экологии

Елена Лунева смогла отлично применить знания на практике.

Источник: Национальные проекты России

Учащаяся 11-го класса школы № 4 из города Щигры Курской области вошла в число победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Состязание проводилось с 28 марта по 2 апреля в Вологде в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

В ходе заключительного этапа юные участники показали не только теоретическую подготовку, но и умение применять знания на практике, разрабатывать и защищать собственные проекты. Все это способствует развитию навыков анализа современных экологических проблем, поиска путей их решения и формирования экокультуры.

Всего в олимпиаде приняли участие 300 талантливых школьников со всей страны. В число лидеров состязания вошла Елена Лунева из Щигров.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.