Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на еду

По данным федеральных СМИ, с апреля в Индии повысили цены на сжиженный углеводородный газ для бытовых потребителей. Это произошло из-за конфликта на Ближнем Востоке, так как 90% импорта этого топлива идет из этих стран в Индию через Ормузский пролив. Также в Индии двое подорожало авиатопливо. Связано ли это с ростом цен на продукты и другие товары — не сообщается.