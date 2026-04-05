В городе Камышине Волгоградской области высадили саженец тополя Победы

Также в ходе акции «Сад памяти» в парке появились туи и голубые ели.

Источник: Национальные проекты России

Саженец тополя Победы высадили в городе Камышине Волгоградской области в ходе акции «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.

Саженцы тополей выращены из биоматериала уникального дерева, пережившего войну. Столетний тополь растет на Аллее Героев в Волгограде и является историческим и природным памятником. Ежегодно в регионы страны поставляют его саженцы для высадки в исторически значимых местах.

В Камышине дерево теперь растет в парке Победы. Почетное право посадить тополь Победы было предоставлено маме Героя России Даниила Ежова — Ирине Геннадьевне и заместителю главы города Юрию Бачурину. Также в ходе акции «Сад памяти» участники высадили туи и голубые ели.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.