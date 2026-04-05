Анита Цой предложила Юрию Слюсарю создать грантовый офис на базе университета

Юрий Слюсарь и Анита Цой договорились поддержать молодые таланты региона.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь и Анита Цой договорились поддержать молодые таланты региона. Об этом стало известно после рабочей встречи губернатора с народной артисткой России.

Певица сейчас руководит профильным институтом креативных индустрий на базе ДГТУ. На встрече она предложила создать специализированный офис, сотрудники которого будут помогать творческой молодежи правильно оформлять заявки на получение федеральных денег.

— Наша задача заключается в том, чтобы как можно больше проектов получали гранты. Это не только помощь начинающим авторам, но и развитие всей области, — подчеркнул губернатор.

Глава региона официально поддержал инициативу звезды. Ожидается, что новый консультационный центр для соискателей в скором времени откроется прямо в стенах ростовского университета.

