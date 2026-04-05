В Мурманской области запущен сервис по подбору земли для льготников

Сервисом смогут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Мурманской области и обладающие правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, а также на первоочередное или внеочередное приобретение земли в соответствии с федеральными и региональными законами. К таким категориям относятся участники специальной военной операции, многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и другие льготники. Инструкция по использованию сервиса доступна по ссылке.