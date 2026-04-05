В Мурманской области запущен сервис по подбору земли для льготников

Единый цифровой инструмент для жителей, имеющих право на льготное получение земельных участков, запустили в Мурманской области, сообщили в региональном министерстве имущественных отношений. Сервис разработан в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Новый сервис позволяет гражданам самостоятельно выбрать земельный участок онлайн, исключая лишние бюрократические процедуры. Это значимый шаг к повышению доступности земельных ресурсов для тех, кто имеет право на льготное предоставление земли», — отметила министр имущественных отношений области Виктория Минкина.
Сервисом смогут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Мурманской области и обладающие правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, а также на первоочередное или внеочередное приобретение земли в соответствии с федеральными и региональными законами. К таким категориям относятся участники специальной военной операции, многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и другие льготники. Инструкция по использованию сервиса доступна по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.