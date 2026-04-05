Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Московском проспекте в Калининграде горит ТЦ «Гиант»

Очевидцы сообщают, что огонь перекинулся на припаркованные автомобили.

На Московском проспекте в Калининграде горит торговый центр «Гиант». Пожар произошёл днём в воскресенье, 5 апреля.

Как сообщают очевидцы, пламя охватило фасад здания торгового центра. От огня загорелись припаркованные рядом автомобили. На месте работают пожарные расчёты. Информация о пострадавших уточняется.

«На Московском проспекте горит ТЦ “Гиант”. На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — прокомментировал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспровазнных.

В пресс-службе правительства Калининградской области добавили, что глава региона выезжает на место происшествия.