Крестный ход, царь-пасха и кулич-великан: как в Нижнем Новгороде отметят Пасху

Пасхальный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 12 апреля. После него всех желающих угостят гигантским куличом и царь-пасхой. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Начнётся крестный ход в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля. Финальной точкой маршрута станет Александро-Невский кафедральный собор на Стрелке. Здесь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Угощения смогут попробовать все, кто придёт на праздник.
Вес будущей царь-пасхи — 780 килограммов, высота — около одного метра. Её изготовят на молочном предприятии в Княгинино.
Гигантский кулич весом 250 килограммов и высотой более метра украсят перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками. Готовить его будут по старинной технологии.
После освящения кулича и пасхи состоится праздничный концерт.
