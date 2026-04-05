Сильные дожди, грозы и град обрушатся на Волгоградскую область 5 апреля

Жителей Волгоградской области предупреждают о резком ухудшении погоды. До конца дня 5 апреля ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные ливни, дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Экстренная информация, поступившая от РСЧС, призывает всех быть предельно внимательными и осторожными. Природная стихия может принести с собой не только дискомфорт, но и потенциальные угрозы. Сильный ветер способен повредить линии электропередач и конструкции, а град — навредить автомобилям и урожаю.
В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют жителям Волгограда и области по возможности оставаться дома. Если же выход на улицу необходим, следует избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями. Водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как видимость может значительно ухудшиться. В случае возникновения экстренных ситуаций, необходимо звонить по единому номеру спасения — 112.