Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник

«Днем 6 апреля (понедельник) на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупредили о том, что на следующей неделе ожидается похолодание, вызванное холодным атмосферным фронтом, приходящим с северо-запада Европы.
По прогнозам, в понедельник в Беларуси возможен также туман, ночью термометры покажут +4..+10°С, а днем — до +5..+11°С в зависимости от региона страны.
Во вторник температура понизится и в ночные часы составит от −1°С до +3°С градусов, днем максимальная температура достигнет +9°С. Прогнозируются также дождь и мокрый снег.
В середине недели ожидается неустойчивая и пасмурная погода. Возможны мокрый снег, дождь, в ночные часы температура будет около 0, днем — до +4..+11°С в зависимости от региона.