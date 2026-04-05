Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности вынесли синоптики на понедельник, 6 апреля, об этом сообщили в Белгидромете.

Источник: Sputnik.by

«Днем 6 апреля (понедельник) на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о том, что на следующей неделе ожидается похолодание, вызванное холодным атмосферным фронтом, приходящим с северо-запада Европы.

По прогнозам, в понедельник в Беларуси возможен также туман, ночью термометры покажут +4..+10°С, а днем — до +5..+11°С в зависимости от региона страны.

Во вторник температура понизится и в ночные часы составит от −1°С до +3°С градусов, днем максимальная температура достигнет +9°С. Прогнозируются также дождь и мокрый снег.

В середине недели ожидается неустойчивая и пасмурная погода. Возможны мокрый снег, дождь, в ночные часы температура будет около 0, днем — до +4..+11°С в зависимости от региона.