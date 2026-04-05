В поселке Горки Ленинские в Подмосковье реконструировали водозаборный узел

Водозаборный узел № 8 заработал в поселке Горки Ленинские в Московской области после реконструкции, проведенной в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В ходе работ были капитально отремонтированы две действующие артезианские скважины и пробурены новые, заменены инженерные сети и построены здания технологического назначения. Мощность узла превышает 2 тыс. кубометров воды в сутки. Обновление обеспечило более 10 тыс. местных жителей доступом к чистой воде, соответствующей строгим санитарным нормам.
Как отметил, управляющий по водоснабжению предприятия «ПТО ГХ» Геннадий Вялых, процесс очистки воды включает в себя фильтрацию, аэрацию, обезжелезивание и обратный осмос. Эти этапы позволяют удалить из воды практически все вредные примеси, включая бактерии, соли жесткости и соединения металлов. После прохождения через станцию второго подъема вода подвергается обеззараживанию с помощью ультрафиолетовых ламп, что делает ее безопасной для питья без дополнительного кипячения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.