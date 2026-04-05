В поселке Горки Ленинские в Подмосковье реконструировали водозаборный узел

Как отметил, управляющий по водоснабжению предприятия «ПТО ГХ» Геннадий Вялых, процесс очистки воды включает в себя фильтрацию, аэрацию, обезжелезивание и обратный осмос. Эти этапы позволяют удалить из воды практически все вредные примеси, включая бактерии, соли жесткости и соединения металлов. После прохождения через станцию второго подъема вода подвергается обеззараживанию с помощью ультрафиолетовых ламп, что делает ее безопасной для питья без дополнительного кипячения.