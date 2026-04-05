«Амкар Пермь» на домашнем поле победил «Тюмень»

Пермский «Амкар» 5 апреля на своем поле принимал соседа по турнирной таблице ФК «Тюмень». Матч на стадионе «Звезда» прошел в равной борьбе, более удачливее оказались хозяева. Основные события встречи развернулись во втором тайме.
«Амкар» победил со счетом 2:0 (0:0). Первый мяч в ворота гостей на 57-й мин. забил Долгов. В начале первого тайма он заменил Котика. Закрепил успех пермяков на 80-й мин. точный удар Попова.
Пермяки в таблице розыгрыша дивизиона «Серебро» Второй лиги А поднялись на четвертое место. Следующую встречу «Амкар» проведет 11 апреля в Краснодаре против «Кубани».