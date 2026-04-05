Белорусский геолог назвал природный ресурс, который ценнее нефти и угля

Геолог сказал, какой природный ресурс Беларуси ценнее нефти и угля.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника главного управления природных ресурсов — начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Евгений Светогор сказал БелТА, какой природный ресурс ценнее нефти и угля.

«Если без нефти, угля и других полезных ископаемых человек может просуществовать, то без воды, особенно качественной, никуда, — заметил спикер. — По нашему мнению, “золотом” всегда считались и будут считаться подземные воды».

Также Светогор сказал, что геологи всего мира в последнее время активны в поиске и разведке редкоземельных элементов и металлов, которые требуются для нужд промышленности.

«Беларусь также вовлечена в этот процесс», — сказал представитель Минприроды, напомнив о мероприятиях госпрограммы «Недра» на 2026−2030 годы.

Кроме того, специалист добавил, что еще в 1980-х были составлены геологические карты территории Беларуси.

«В отличие от иных стран с более суровыми и труднодоступными территориями, у нас белых пятен на плоскости уже не найти, — говорит Евгений Светогог. — Эпоха открытий “по верхам” действительно завершилась».

Но с учетом применения объемного (трехмерного) моделирования геологической среды и хорошо изученные территории дают поводы для открытия ранее неизвестных особенностей геологического строения.

