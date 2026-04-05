Полмиллиона экстренных вызовов приняла служба спасения в Волгоградской области

Система «112» работает в Волгоградской области с 2015 года, обеспечивая быструю связь с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций. В 2025 году диспетчеры приняли более 2,1 миллиона вызовов. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу расширить возможности службы. Благодаря замене технического обеспечения на отечественное и увеличению мощностей, удалось сократить время реагирования на ЧС и быстрее обрабатывать сложные вызовы.