В поселке Мелиоративном в Карелии открыли врачебную амбулаторию

Новую врачебную амбулаторию открыли в поселке Мелиоративном в Республике Карелии, сообщили в пресс-службе администрации главы региона. Строительство здания велось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь более 2,2 тыс. жителей, включая почти 600 детей, получают первичную медико-санитарную помощь в новых комфортных условиях. Врачебная амбулатория оснащена современным оборудованием. Там работают терапевт, педиатр, медицинская сестра и другие специалисты. Также в медпункте скоро заработает стоматологический кабинет.
«Открытия амбулатории в поселке очень ждали, это был один из наказов жителей. Теперь и у маленьких, и у взрослых пациентов есть возможность получать медицинскую помощь в светлом, теплом, комфортном здании», — отметила вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.
Вице-спикер добавила, что скоро еще одну новую амбулаторию откроют в поселке Деревянка. Также запланировано строительство амбулатории в поселке Новая Вилга.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.