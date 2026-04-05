Соревнования «Swimcup» впервые прошли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде были представлены два популярных зимних формата «Минуты», где участники плывут 180, 60,30 и 15 минут. Существует также уникальный формат Indoor, когда в бассейне снимаются дорожки, ставятся буи. Участники плывут по кругу и происходит имитация заплыва на открытой воде.
Попробовать свои силы в данных дисциплинах может любой желающий с 14 лет. Главное, желание и справка от врача о допуске к соревнованиям. В нижегородских состязаниях приняли участие более ста человек.
Проект существует уже 12 лет. Самая популярная временная дистанция 30 минут. С каждым годом участников становится всё больше.
«Уверен, что в следующем году будет больше спортсменов, в этом году у меня не получилось принять участие, но в следующем году думаю, что точно приму. Поэтому надеюсь, что конечно с коллегами договоримся об условиях и времени на следующий год», — рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
